2020/06/16 | 15:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي والمالكي يبحثان ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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