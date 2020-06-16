ترامب يتجاهل كورونا ويشرع في حملته الانتخابية

2020/06/16 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست ،اليوم الثلاثاء، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب تحدى تحذيرات مسؤولي الصحة العامة وتصاعد حالات الاصابة بفايروس كورونا في البلاد ليشرع في حملته الانتخابية بمسيرة سياسية ضخمة ، حيث يقدم مساعدوه تقاريرهم من مكاتبهم في مقر حملته الانتخابية.وذكر التقرير، أن ” مساعدي ترامب من موظفي البيت الابيض ولا عملاء الخدمة السرية […]

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