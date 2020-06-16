2020/06/16 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى نظيرتها الإماراتية، معربة فيها عن قلقها إزاء أوضاع رعاياها في سجون الإمارات.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في حديث صحفي إن “الخارجية تتابع أوضاع المساجين الإيرانيين في الإمارات المتحدة وأبرق وكلاء إيران برسالة لحكومة الإمارات في هذا الصدد”.وأكد أن “هذا الموضوع قيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توجه “رسالة قلق” إلى الإمارات وتنتظر الإجابة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توجه “رسالة قلق” إلى الإمارات وتنتظر الإجابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).