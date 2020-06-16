النزاهة تفصح عن تقريرها بخصوص آثار التنمية الصناعية على الاقتصاد الوطني

2020/06/16 | 15:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أفصحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية عن تقريرها بخصوص التنمية الصناعية وآثارها في واقع الاقتصاد الوطني، داعيةً إلى إعفاء المشاريع الصناعية التي تطوِّرُ خطوطها الإنتاجية من الضرائب والرسوم لمدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998.

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