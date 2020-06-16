مصدر: عملاء أميركا قد يقفون وراء القصف المتكرر للخضراء والمطار

2020/06/16 | 15:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفاد مصدر نيابي , الثلاثاء, بوجود شكوك بان تكون الضربات الصاروخية على معسكرات تواجد القوات الامريكية في المطار او التاجي تقف خلفها “عملاء” تزجهم الاستخبارات الامريكية لخلط الأوراق خلال المفاوضات الجارية.

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