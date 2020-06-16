هيئة الحج والعمرة: لم نتلق اي اشعار من السعودية بشأن الغاء المناسك

2020/06/16 | 15:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الثلاثاء، عدم تلقيها أي اشعار من الجانب السعودي بشأن إلغاء موسم الحج للعام الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا. وقال رئيس الهيئة سامي المسعودي في تصريح إن “هناك وزارات ساندة في السعودية ليس من صلاحيتها التحدث بشأن موسم الحج”، مؤكداً “وجود تواصل مع الجانب السعودي وليس لديهم أي قرار بشأن […]

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