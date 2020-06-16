قوى سياسية تصف اللقاء الاول للحوار

2020/06/16 | 15:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

هناك قوى عبرت عن سخطها، من الحوار "العراقي امريكي" الاول، إذ إنها طبقا لمصادر سياسية ستكون متضررة، وخاصة أن هذه نتائج الحوار، إن جاءت إيجابية، فستصب في مصلحة الكاظمي وحكومته، وستعد إنجازاً لهما.

هذه القوى وصفت اللقاء الأول بـالفاشل لسببين: الأول شكل الفريق التفاوضي، والثاني مضمون...

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