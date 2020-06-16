صحة نينوى تلجأ إلى القضاء ضد نائبة غادرت الحجي الصحي بـ”القوة” بعد ظهور إصاباتها بفيروس كورونا

2020/06/16 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر مدير دائرة صحة نينوى، فلاح الطائي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن مغادرة النائبة محاسن حمدون من الحجر الصحي، فيما هدد باللجوء إلى القضاء على اثر تصرفها.وقال الطائي في بيان تلقته “يس عراق”، “نرفض تصرف النائبة محاسن حمدون وخروجها من الحجر الصحي المخصص لها وسنقوم باللجوء الى القضاء”، مضيفا: “نتعامل مع المواطنين […]

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