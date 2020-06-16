صحة ايران: تعافي 152،675 شخصا من اجمالي الاصابات في ايران

2020/06/16 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري عن اصابة 2،563 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعافي 152،675 شخصا من اجمالي الاصابات في البلاد حتى الان.وقالت سادات لاري، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن العدد الإجمالي للمرضى المصابين بفيروس كوفيد 19 في البلاد وصل الى 192.439 حالة معربة عن أسفها لوفاة 115 […]

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