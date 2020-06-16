المالكي والكاظمي يؤكدان ضرورة توفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات

2020/06/16 | 15:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، توفير البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات المقبلة بطريقة عادلة ونزيهة.وقال مكتب المالكي، في بيان تقلته /المعلومة/ إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مبينا أنه “تم خلال اللقاء بحث في مستجدات الاوضاع السياسية […]

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