مجلس الوزراء يصوّت على تخصيص قطع أراض سكنية للكوادر الصحية وفق أولويات تحددها الوزارة

2020/06/16 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد صوت مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ،على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين، وفق أولويات تحددها وزارة الصحة.

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