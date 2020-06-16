2020/06/16 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تسببت مناسبة عائلية في منطقة نجران، في السعودية بإصابة ما لا يقل عن 15 مواطنا ومواطنة بفيروس ”كورونا“ المستجد، حيث أصيب 5 أشقاء وشقيقتهم، حالة أحدهم حرجة ويرقد في العناية المركزة، فيما أصيبت زوجة أحدهم وأبناؤه الثلاثة وعمهم و4 من أبناء عمومتهم بالفيروس، بينما لم تظهر بعد نتائج تحاليل المخالطين لهم.ومن المرجح وصول عدد المخالطين إلى 50 شخصا على الأقل، بخلاف زملاء البعض منهم في العمل.ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، فإن أفراد عائلة اجتمعوا مع بعضهم البعض في مناسبة عائلية في إحدى الاستراحات، وكان أحدهم مصابا بـ“كورونا“ دون علمه، حيث لم تظهر عليه الأعراض؛ ما تسبب بنقل العدوى لآخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مناسبة عائلية .. إصابة 15 سعوديا من أسرة واحدة بـ"كورونا") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مناسبة عائلية .. إصابة 15 سعوديا من أسرة واحدة بـ"كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).