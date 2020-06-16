2020/06/16 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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ائتلاف الوطنية: استمرار تركيا بقصف الأراضي العراقية يسبب احراجاً للقوى السياسية

يتبع .



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