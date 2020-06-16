مجلس الوزراء يصوت على تخصيص قطع أراضي للعاملين على تماس مع المصابين بكورونا

2020/06/16 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تخصيص قطع أراضي للعاملين على تماس مع المصابين بكورونا.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه شكره وعالي تقديره للملاكات الطبية المواجِهة لجائحة كورونا".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء صوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع الأراضي السكنية للعاملين الذين لديهم تماس مع المصابين، وفق أولويات تحددها وزارة الصحة".

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