الدفاع المدني يخمد حريقا نشب في محالات تجارية قرب الحرمين في كربلاء

2020/06/16 | 16:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، الثلاثاء، اخماد حريق نشب في عدد من المحلات في شارع السدرة بالقرب من الحرمين الشريفين.وقال مدير الدفاع المدني العميد طاهر حميد لـ /المعلومة/ إن “حريقا نشب في ثلاث محالات تجارية ومخزن في الفرع المقابل لمقام علي الاكبر في شارع السدرة بالقرب من الحرمين الشريفين”.واضاف ان […]

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