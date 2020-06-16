ميسي يزين التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد ليجانيس

2020/06/16 | 16:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي برشلونة مع ليجانيس اليوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يتواجد المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، على مقاعد البدلاء، بينما يبدأ مارتن برايثوايت أساسيًا بجوار ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان.

وتستعرض صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، التشكيلة المتوقعة للفريق الكتالوني، في ثاني مواجهاته بعد استئناف المسابقة التي توقفت على مدار 3 أشهر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، فيربو.

الوسط: آرثر، راكيتيتش، بوسكيتس.

الهجوم: ميسي، برايثوايت، جريزمان

يُذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.

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