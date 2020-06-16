الاستطلاع الأول لرأي العراقيين بالكاظمي: أرقام مقاربة للعبادي.. ونتائج “مثيرة” بشأن تقبّل الدول الأخرى

2020/06/16 | 16:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت المجموعة المستقلة للأبحاث، عن نتائج أول استطلاع رأي للعراقيين بشأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الشهر الأول من تسلم مهامهه، فيما أظهرت النتائج تقاربًا لنسبة الرضا بين الكاظمي ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، متفوقين على رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته المجموعة المستقلة للأبحاث – الممثل […]

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