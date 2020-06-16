أحداث التفّاح الكبرى - عادل عبدالله

2020/06/16 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبدالله 1- أحداثُ التفّاح الكبرىعندما سقطتْ أوّلُ تفاحة في الوجود،أسقطتْ معها آدماً من رتبةِ في السماءالى رتبة الأرض.و عندما سقطتْ التفاحةُ الثانية،كفكرةٍ ناضجة على رأس أحدِ أحفاد آدم،تمكّن الحفيد هذا من إعادة الأرض الى نظامها السماويعبر طفلة يملأ الحبُّ قلبَها،كان اسمها " جاذبية "غير أنّ عودة الأرض للسماء، لم تكن فكرة صائبةكما رأى الحفيدُ المشاكس " ستيف جوبز " ......





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