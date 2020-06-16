الشرطة الصينية تحرر مالك شركة “ميديا” من أيدي مختطفيه

2020/06/16 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تمكنت السلطات الصينية من تحرير واحد من أغنى الرجال في البلاد وعائلته، وذلك بعد أن أخذوا كرهائن من قبل مجموعة مسلحة.ووفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية محلية، فقد تم إطلاق سراح هي شيانغ جيان، الملياردير المؤسس المشارك في “ميديا”، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للأجهزة الاستهلاكية، الاثنين.واستطاعت قوات الشرطة […]

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