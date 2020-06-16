كريم : رواتب موظفي الإقليم ستربط بالحكومة الاتحادية على مراحل

2020/06/16 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب المستقل ريبوار كريم، ان ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية، سيكون بشكل مباشر وعلى عدد من المراحل.

وأوضح كريم في تصريح، ان المرحلة الأولى لربط الرواتب بالحكومة الاتحادية ستكون عبر دفع بغداد رواتب بعض الموظفين، وان تقوم بزيادة ذلك العدد للموظفين الذين يمارسون عملهم فعليا، على ان يدفع الإقليم بالمقابل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشددا على ان يتم إجراء العملية من خلال عمل مصرفي، بغية كشف الفضائيين وقطع رواتبهم، وليتسلم موظف الإقليم استحقاقه بالوقت المحدد.

وأضاف كريم ان جميع البرلمانيين الكرد يؤمنون بأهمية حل مشكلة الرواتب بين المركز والإقليم من خلال الحوار، مشددا على ضرورة ربط موظفي إقليم كردستان بالحكومة المركزية، من خلال اتفاقات بين الطرفين في إطار النفط والموارد الأخرى.

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