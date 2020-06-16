مختبر للجيش الأميركي يعلن قرب إجراء التجارب السريرية على لقاح لكورونا

2020/06/16 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مختبر الجيش الأميركي في معهد “والتر ريد” للأبحاث، عن اختياره لقاحا قام بتطويره لتجربته على البشر.

وأشار المعهد الى اختياره اللقاح الذي يُرمز له بالاسم ” اس بي اف ان” من بين اكثر من أربعة وعشرين نموذجا أوليا، بهدف تحديد اللقاح لأكثر استجابة للأجسام المضادة، لينتقل الى مرحلة التجارب السريرية على البشر، بعد ان اكمل تجارب مخبرية واسعة واختبارات على الفئران، مبينا ان التجارب البشرية عليه ستبدأ قريبا او خلال الشهر الجاري.

وأوضح مدير الاتصالات الاستراتيجية في المعهد “تيري ولش”، ان عمل اللقاح سيكون من خلال تعريضه الجسم لمستويات منخفضة من العامل الممرض، لمساعدته على تطوير مضادات أجسام ضرورية لتدمير الفيروس، وتطوير مناعة لمقاومته.

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