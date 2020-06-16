مورينيو: تعلمت الكثير في برشلونة

2020/06/16 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، بفضل برشلونة عليه خلال مسيرته الاحترافية في عالم التدريب.

وكان مورينيو يعمل مترجمًا ومساعدًا رفقة بوبي روبسون ولويس فان جال في النادي الكتالوني.

وقال مورينيو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “كانت هذه الفترة في برشلونة بمثابة مزيج من كل شيء، وتعلمت الكثير هناك”.

وأضاف: “عملت مع اثنين من أفضل مدربي العالم، ووقفت جنبًا إلى جنب مع أفضل لاعبي كرة القدم في ذلك الجيل داخل نادٍ لديه فلسفة رائعة في اللعب والعمل والمنافسة”.

وأتم: “في هذه الفترة استحقيت التواجد مع الأفضل، حيث إنني كنت لا أزال أتعلم، وكان من الجيد العمل مع لاعبين مثل ستوشيكوف وفيجو ورونالدو، ومع اثنين من أكبر المدربين مثل روبسون وفان جال”.

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