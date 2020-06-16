2020/06/16 | 16:17 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [الانبار-اين]ألقت قوة من الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة الثامنة القبض على ثلاثة ارهابيين في القائم بالانبار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة ارهابيين في القائم
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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