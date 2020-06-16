حكومة كوردستان تبحث بتمليك أراض وحدات سكنية للمواطنين

2020/06/16 | 16:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 حزيران (يونيو) 2020، على اجتماع خاص بشأن تمليك الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية وأراضي (الكارت) للمواطنين، فضلاً عن توحيد الخدمات المقدمة في تلك المجمعات.

وفي الاجتماع الذي عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس) وشارك فيه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، جرى التباحث حيال أراضي (الكارت) التي وُزعت على المواطنين من قبل دوائر البلدية، ووضع الحلول المناسبة لها.

وبحث الاجتماع أيضاً في آليات استكمال تسجيل شقق المشاريع السكنية الاستثمارية للمشترين وتمليكها (طابو) في دوائر التسجيل العقاري بصورة رسمية.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تمت مناقشة سبل توحيد رسوم الخدمات في المجمعات السكنية وإعادة النظر بها مع مراعاة الوضع المعيشي وإمكانات المواطنين، وبما يضمن المحافظة على جودة الخدمات المقدمة لهم.

وجرى في الاجتماع كذلك، بحث تسريع الإجراءات القانونية لتعويض المواطنين الذين يملكون أراضي متداخلة مع الخرائط الأساسية للمدن، وعلى الرغم من إطفائها لم يتسلموا تعويضات لغاية الآن.

كما ناقش الاجتماع تطبيق القانون والإجراءات والتعليمات الخاصة بتمليك الأراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات بموجب قانون البرلمان رقم (3) لسنة 2019، وبشكل يضمن مصلحة المواطنين محدودي الدخل بهدف إنهاء التجاوزات على الأملاك العامة.

في ختام الاجتماع، عرضت الوزارات المعنية مقترحاتها بشأن هذه الموضوعات، وبعد المناقشة وتبادل الآراء تم التصديق على تلك المقترحات.





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