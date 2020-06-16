2020/06/16 | 16:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين العادلي •يتعالى (صوت) الفاسد عندما (يعم) الفساد،..يا للنفاق!! •تندحر (الكفاءات) عندما تضيع (المساطر)،..يا للخسارة!! •يستأسد (الجبان) عندما يغيب (الردع)،..يا للأسف!! •يحزن (الشرف) عندما تُكرّم (النذالة)،..يا للخطيئة!! •تزدهر (الوحدة) عندما تتسيد (السفاهة)،..يا للوحشة!! •تتهاوى (العقائد) … Readmore

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