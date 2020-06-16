استئناف صلاة الجمعة في طهران بدءاً من الاسبوع المقبل

2020/06/16 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مجلس التخطيط السياسي لائمة الجمعة في ايران بان صلاة الجمعة في العاصمة طهران ستستأنف بدءا من الاسبوع المقبل بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر بسبب جائحة كوورنا.واوضح بيان لمجلس التخطيط السياسي لائمة الجمعة انه بالتنسيق التام مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ومراعاة التعليمات الصحية والمحافظة على صحة المواطنين، تم اقامة ما مجموعه […]

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