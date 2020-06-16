العطا: مصنع بغداد للغازات سيغطي مستشفيات الكرخ والرصافة من الأوكسجين

2020/06/16 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا،اليوم الثلاثاء، افتتاح معمل لإنتاج الاوكجسين يغطي مستشفيات الكرخ والرصافة.

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