مجلس الوزراء يصوّت على تفعيل قرار تخصيص قطع أراض لملامسي كورونا

2020/06/16 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تفعيل قرار تخصيص قطع أراضٍ لملامسي كورونا.

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