لمناقشة تداعياته.. الإدارة الذاتية تلتقي “وليم روباك” قبل ساعات من تطبيق “قيصر”

2020/06/16 | 16:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأميركي “وليم روباك” على استمرار #التحالف_الدولي في تقديم الدعم للإدارة الذاتية، وذلك قبل ساعات من دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ.كلام “روباك”، جاء خلال لقاء جرى اليوم الثلاثاء في #القامشلي، التقى فيه بوفدٍ…

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