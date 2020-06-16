خط الصد الأول “مهدد” بالانهيار والصحة تفتح باب “التطوع”.. احتجاجات طبية “تهز” مواقع التواصل

2020/06/16 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في الوقت الذي يمر فيه البلاد بأزمة مالية وصحية تكاد تكون أخطر من الأزمة الاقتصادية، اتسعت رقعة الإصابات بكورونا لتشمل خط الصد الأول وهم الأطباء والمنتسبين في الكوادر الطبية بمختلف اصنافهم، الأمر الذي يعد الأكثر خطورة على الإطلاق، كون انهيار هذا الخط وعدم إيجاد كوادر تعالج المصابين، ينذر بكارثة تؤدي لانفلات الوضع […]

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