2020/06/16 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الثلاثاء، بان القوات الامريكية تعرقل عملية افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا لدواعي سياسية .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامريكية اقامت مخيم ( الركبان) الذي يضم نازحين ومعارضين سوريين بالقرب من منفذ الوليد الامر الذي عرقل عملية افتتاح المنفذ مع سوريا غربي الانبار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: القوات الامريكية تعرقل عملية افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: القوات الامريكية تعرقل عملية افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).