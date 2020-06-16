2020/06/16 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قصيدة بمناسبة يوم ٢٥ شوال ذكرى استشهاد الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، شيخ فقهاء جميع المذاهب الاسلامية.سلامٌ على باني الفقاهةِ جعفرِ على الصادقِ البَرِّ الشهيدِ المُنَوِّرِ إمامُ التقى أثرى الأنامَ بعلمهِ فنابَذَهُ جهْلٌ وسَطْوةُ مُفْتَرِ أشُدُّ رِحالاً للمدينةِ طيبةٍ الى خيرِ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هو الصادقُ الحامي تراثَ محمدٍ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هو الصادقُ الحامي تراثَ محمدٍ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).