2020/06/16 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في قضاء القائم بمحافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 30 الفرقة ذاتها من القبض على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة دواعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة دواعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).