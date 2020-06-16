بشروط ..مجلس الوزراء يقرر استئناف العمل في دوائر المرور

2020/06/16 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا يتعلق باستئناف استقبال المراجعين في دوائر المرور.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح صحفي "كانت لدينا جولة في موقع الحسينية للإطلاع على تهيئة الأجواء والإجراءات الوقائية تمهيداً لإستئناف استقبال المراجعين وتحويل ملكية السيارات بما يتناسب مع توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة".وأضاف، أن "مديرية المرور العامة ستحدد موعدا لنداء بالعمل بعد الانتهاء من تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال المراجعين ووضع تعليمات وإجراءات الصحة والسلامة من لبس الكمامات والقفازات وقياس درجة حرارة المراجعين أثناء دخولهم للموقع".وبين مجيد، أن "عدد المراجعين سيكون محدودا بعد تقديمهم على الموقع الالكتروني لمديرية المرور، فضلا عن أماكن جلوسهم وإعطاء اعتبار للتباعد الاجتماعي والسلامة للموظف والمراجعين".وكانت مديرية المرور العامة أعلنت، في 29 من شباط الماضي، تعليق العمل في مواقع تسجيل المركبات في عموم العراق خوفا من انتشار فيروس كورونا.

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