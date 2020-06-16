العطا :مصنع بغداد سيغطي حاجة مستشفيات الكرخ والرصافة للأوكسجين

2020/06/16 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا،اليوم الثلاثاء، افتتاح معمل لإنتاج الاوكجسين يغطي مستشفيات الكرخ والرصافة.وقال العطا إنه"تم إنتاج إسطوانات الأوكسجين في مصنع بغداد للغازات الطبية التابع لوزارة الصناعة والمعادن ،وبدأ ينتج الأسطوانات ،وهو قادر على تغطية المستشفيات الموجودة في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة والحدّ من أزمة أسطوانات الأوكسجين في بعض المستشفيات".وأشار إلى أن"هذا المعمل كان متوقفاً قبل فترة ،بسبب عدم وجود تخصيصات مالية ،وكان هناك إنتاج مكلف"،مشيراً إلى أن"الطاقة الإنتاجية للمعمل تغطي الحاجة المحلية ،ويغطي بغداد ،وفي حال تم تحديث المعمل فلا نحتاج إلى استيراد الأوكسجين".وأوضح عطا أنه"تم وضع برنامج لتوسيع الأسرة الموجودة في المستشفيات ،وسيتم افتتاح 4 مستشفيات حالياً مجاورة الى مستشفيات العزل" ،موضحاً أنه" سيتم افتتاح 400 سرير في معرض بغداد خلال الأيام القليلة ،والعمل جارٍ لأن يكون ألف سرير . وبين أنه"تم الوصول الى مراحل متقدمة في افتتاح 350 سريراً خلال الأيام القليلة في مستشفى الشهيد ضاري ،وأيضا هناك أبنية جاهزة سيتم تسليمها الى وزارة الصحة" ،لافتاً إلى أن"هناك خطورة كبيرة بعدم اهتمام المواطنين ،وعدم اتخاذ الالتزامات الصحية ،وعلى الإعلاميين التركيز على الوباء من خلال نقل صورة حية من الخطورة ،وحتى نقل صورة من المتوفين ،لكون الكثير من المواطنين غير مبالين".

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