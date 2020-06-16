بريطانيا تقرر اعتماد ’’ديكسا ميثازون’’ لعلاج الحالات الحرجة بفيروس كورونا

2020/06/16 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قررت بريطانيا علاج مرضى فيروس كورونا لديها بمنشط "ديكساميثازون" بعد أن أظهرت نتائج اختبارات وصفت بأنها "اختراق كبير" اليوم في المعركة ضد كوفيد-19 أن المنشّط "ديكساميثازون" قادر على إنقاذ ثلث المصابين بكوفيد-19 الذين تعد حالاتهم الأكثر خطورة.

واختبر باحثون يقودهم فريق من جامعة أوكسفورد العقار المتاح بشكل واسع النطاق على أكثر من 2000 مريض بكوفيد 19 يعانون من أعراض خطيرة.

وخفض "ديكساميثازون" معدلات الوفاة في أوساط المرضى الذين لم يكن بمقدورهم التنفّس إلا من خلال الأجهزة بنسبة 35 في المائة بينما خفض الوفيات في أوساط من يحصلون على الأوكسيجين بمعدل الخمس، بحسب النتائج الأولية.

وسجل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفاعا إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص، أكثر من نصفهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية مساء الاثنين.

ومنذ أن ظهر وباء كوفيد-19 للمرة الأولى في الصين في ديسمبر سجلت 8.000.202 إصابة مؤكدة مخبريا بالفيروس، بينها 435.176 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً بالوباء، 2.417.902 إصابة (بينها 188.085 وفاة)، وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بالوباء، 2.110.182 إصابة (بينها 116.081 وفاة).

ومنذ 10 مايو تضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم، في حين سجلت أكثر من مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأيام الثمانية الأخيرة، وذلك وفق أرقام تبقى دون العدد الحقيقي للمصابين لأن عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا مخبرية سوى للحالات الأكثر خطورة في حين لا يمتلك عدد آخر إمكانات فحص كافية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنه تم إحصاء أكثر من مئة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بكين حيث ظهر الوباء مجددا في العاصمة الصينية.

وفي وقت أعادت دول أوروبية عدة فتح حدودها، حذرت منظمة الصحة من "عودة ظهور" فيروس كورونا المستجد.

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة د.



حسن التميمي ، الثلاثاء 16-6-2020، ان المعركة مع فيروس كورونا في العراق قد تطول ، فيما تحدث عن 3 تحديات تواجه الوزارة.

وقال التميمي خلال ترؤسه اجتماعاً مع دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة عبر دائر

بغداد اليوم-ميسان

أصدرت دائرة صحة محافظة ميسان، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، توضيحاً بشأن مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يظهر تواجد أعداد كبيرة من المراجعين لمركز استقبال وعلاج مرضى فايروس كورونا.

وذكر إعلام الدائرة في بيان تلقته (بغداد ا

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (16 حزيران 2020) بإغلاق مبنى دائرة صحة محافظة ذي قار بعد وفاة موظف فيها أثناء العمل، يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار، اُغلِقَت بعد وفاة أحد الموظفين

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