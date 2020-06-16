بريطانيا تصل لنتائج مهمة.. علاج متوفر في الصيدليات يخفض خطر الوفاة بكورونا

2020/06/16 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال علماء في جامعة أكسفورد إنه عُثر على ستيرويد رخيص يسمى ديكساميثازون، يخفف من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى الثلث بين مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من مضاعفات تنفسية شديدة.ووجد العلماء الذين يعملون في تجربة التعافي (Recovery Trial)، أن العقار يمكن أن يساعد المرضى المزودين بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين، ولكن لم […]

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