مصر.. انتحار مصاب بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل

2020/06/16 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أقدم مصاب بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، على الانتحار قفزا من الطابق الثالث في مقر العزل الصحي بمستشفى الحميات في قنا بمصر.وبحسب موقع “مصراوي”، قام صاحب الـ58 عاما بالانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة عقب إصابته ب‍فيروس كورونا المستجد.وكان المنتحر قد تم حجزه في مستشفى حميات قنا ظهر أمس الاثنين، بعد ظهور أعراض […]

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