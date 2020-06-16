حملة للقبض على اسد هرب من كازينو غابات الموصل

2020/06/16 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/افاد مصدر محلي،اليوم الثلاثاء، بهروب اسد من كازينو غابات الموصل.وقال المصدر ، ان"احد الاسود هرب من كازينو غابات الموصل وهو الان يتجول في منطقة الغابات".واضاف، انه"تم اطلاق حملة للقبض على الاسد وارجاعه الى مكانه".

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