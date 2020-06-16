من يكتب التاريخ ؟ - محمد البسفي

2020/06/16 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_البسفي (هناك قول شائع، يقول: "إن التاريخ له آذان، ولكن ليس له عيون" - بمعنى أننا نسمع روايات عما جرى من وقائعه منقولة لنا بالسماع والتواتر عن هذا أو ذاك من الناس، ومعظمها مكتوبة بأثر رجعي يخلط الوهم بالحقيقة إلى درجة تتركنا مع نوع من الفولكلور الأسطوري يُعذبنا كثيرًا فرزه إذا كان ذلك الفرز ممكنًا على الإطلاق ! وصحيح أننا نصادف في بعض المرات وثائق مكتوبة، ولكننا نجد أنفسنا حائرين أمامها لا نستطيع أن نقدر ......





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