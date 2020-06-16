الطلب العالمي على النفط يتزايد: هبوط قطاع الطيران “يبطئ” التعافي.. واتفاق أوبك “يحرم” العراق من استغلاله

2020/06/16 | 16:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأ الطلب على النفط يتعافى تدريجيًا من اثار اكبر انخفاض في التاريخ على الطلب، فيما يقف هبوط قطاع الطيران “حائل” دون التعافي السريع وعودة النفط إلى وضعه السابق قبل كورونا، فيما يواصل العراق من جانبه تخفيض انتاجه من النفط للايفاء بعهده الملزم به امام دول أوبك.وقالت وكالة الطاقة الدولية إن […]

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