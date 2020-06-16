الدفاع المدني يشرع بحملة لرفع المقذوفات الحربية في نينوى “صور”

2020/06/16 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، الشروع بحملة لرفع المقذوفات الحربية في محافظة نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “حملة انطلقت لرفع الأنقاض من المنطقة القديمة تستمر لمدة 60 يوماً بمشاركة فريق البحث والانقاذ الدولي التابع الى مديرية الدفاع المدني بالاشتراك مع الجهد الهندسي العسكري وجهد الدائرة البلدية”.[…]

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