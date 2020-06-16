العمال السوريون في تركيا بلا حقوق أو مبادرات حكومية تساندهم

2020/06/16 | 16:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه أغلبية العمال السوريين في #تركيا ظروفاً صعبة تتلخص باضطرارهم للعمل بشكل غير قانوني مما يجعلهم عرضة للحوادث، أو استغلالهم من حيث الأجور والعمل لساعات طويلة، أو حتى تلقي الإهانات من أرباب #العمل، في الوقت…

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