2020/06/16 | 16:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجو معاهد النفط من المثنى يطالبون بإصدار أوامر تعينهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 16:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجو معاهد النفط من المثنى يطالبون بإصدار أوامر تعينهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجو معاهد النفط من المثنى يطالبون بإصدار أوامر تعينهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).