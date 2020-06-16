علماء بريطانيون يكتشفون دواء “رخيصا” لعلاج مرضى كورونا

2020/06/16 | 16:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تمكن علماء بريطانيون، مؤخرا، من اكتشاف علاج “رخيص” ومتاح على نطاق واسع لمرض “كوفيد 19” الذي ينجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وبحسب موقع “سكاي نيوز”، فإن العلماء يراهنون على علاج من “السترويد” ويصفونه بالتقدم الكبير في مكافحة وباء كوفيد-19، الذي أصاب أكثر من 8 ملايين شخص في مختلف أنحاء العالم.والسترويد عبارة […]

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