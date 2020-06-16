إصابات كورونا في إيران تصل إلى أكثر من 192 ألفاً والوفيات تعبر حاجز ال 9000

2020/06/16 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل مئة وخمس عشرة حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونشرت الوزارة بيانا تضمن أحدث إحصائية عن أعداد المصابين، أوضحت فيها ان الوفيات الجديدة رفعت مجمل عدد الضحايا في البلاد الى تسعة الاف وخمس وستين حالة، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الإصابات الى مئة واثنين وتسعين الفا واربعمئة وتسعة وثلاثين مصابا، عقب تسجيل الفين وخمسمئة وثلاث وستين إصابة منذ يوم أمس، من بينها نحو ثلاثة الاف مصاب في اقسام العناية المركزة وبحالة صحية حرجة.

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