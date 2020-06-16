اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا غير مرتبطة بالجهاز التنفسي

2020/06/16 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة جديدة حول فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” عن أعراض جديدة لدى جزء من المصابين بالفيروس وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي.

وبحسب الدراسة التي أجراها متخصصون من جامعة ليفربول، ونشرتها صحيفة “Gastroenterology”، فإن العلماء اكتشفوا لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكان معظمهم من الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، اكتشفوا أعراضا جديدة تمثلت في التهابات عامة، وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم.

كذلك لاحظ العلماء التهابات حادة في البنكرياس لدى مجموعة من المرضى بـ”كوفيد-19″، وهي أعراض جديدة لم يتم اكتشافها من قبل لدى المصابين بالفيروس.

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