الرئيس ترمب يهاجم بولتون على خلفية نشره كتابا عن فترة عمله بالإدارة الأميركية

2020/06/16 | 16:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن قيام مستشاره السابق للأمن القومي “جون بولتون”، بنشر الكتاب الذي ألفه عن فترة عمله بالإدارة الأميركية يعتبر عملا مخالفا لقانون.

وأوضح ترمب في تصريح، تعليقا على اعلان بولتون عزمه نشر الكتاب في الموعد المقرر بالثالث والعشرين من حزيران الجاري، أوضح إن أية محادثات أجرياها كانت سرية، فيما صرح وزير العدل “وليام بار”، بأن بولتون لم يكمل العملية اللازمة لنشر كتابه، لافتا الى ان الوزارة تحاول حمله على حذف المعلومات السرية.

من جهتها ذكرت دار نشر “سايمون آند شوستر” التي تتولى نشر الكتاب في بيان لها، ان كتاب بولتون يقدم ما وصفته بشهادة مطلعة عن عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة للرئيس ترمب، مضيفة ان ما شهده بولتون أثار دهشته، حول رئيس همه الوحيد هو انتخابه لفترة جديدة، حتى لو كان ذلك يعني تعريض الأمة للخطر، في إشارة للرئيس ترمب.

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