السفير التركي: سنواصل عملياتنا في العراق ما لم تقم حكومته بانهاء تواجد العمال الكردستاني داخله

2020/06/16 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، اليوم الثلاثاء، على دعوة وزارة الخارجية العراقية له وتسليمه...





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