كاشفا تفاصيل ’’فيديو الجثث’’.. مدير مستشفى الكندي يعلن عبر (بغداد اليوم) تقديم طلبٍ لإعفائه من منصبه

2020/06/16 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير مستشفى الكندي، د.



سالم البهادلي، الثلاثاء 16-6-2020، تقديم طلب لإعفائه من منصبه، بسبب شريط...





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